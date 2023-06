Prasówka Międzyrzecz 17.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Międzyrzeczu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Międzyrzecz 17.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.