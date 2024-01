Prasówka 9.01.2024 Międzyrzecz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Międzyrzecza

Skórzane spodnie to idealny wybór dla każdej kobiety, która chce wyglądać atrakcyjnie. To właśnie ten materiał podkreśla kobiece atuty, ale może także je uwypuklić. Jeśli szukasz alternatywny dla cygaretek, czy spodni jeansowych postaw na skórę, a my podpowiemy ci, jak nosić spodnie skórzane i komu pasują.

Blisko 19 tys. kilometrów, 13 państw - tak wygląda najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez województwo lubuskie. W teorii więc można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji. A w praktyce?

Prasówka 9.01 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Ta szokująca sprawa przykuła uwagę wszystkich, nie tylko kibiców czarnego sportu. Dwaj żużlowcy zostali oskarżeni o brutalne morderstwo, do którego doszło niemal w centrum Zielonej Góry. Historia jest tak bardzo nieprawdopodobna, że trudno w to wszystko uwierzyć. Fakty jednak nie kłamią, to naprawdę się wydarzyło. "Panie Zbigniewie. Wyrok jest prawomocny i nic już go nie zmieni. Obiecuję, że tego, co pan mi teraz powie, nie opublikuję w gazecie. Zrobił pan to?". B. spojrzał wówczas na dziennikarza i odparł bez zastanowienia...