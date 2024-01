Prasówka 4.01.2024 Międzyrzecz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Międzyrzecza

Do wielkiego dramatu doszło w środę, 3 stycznia w pobliżu Międzyrzecza. W wypadku samochodowym zginął młody mężczyzna.

We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została nastolatka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła.

Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.