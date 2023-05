Prasówka 28.05.2023 z całego tygodnia w Międzyrzeczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Trudny początek ostatniego weekendu miesiąca... W piątek 26 maja doszło w Lubuskiem do kolejnego wypadku, również na trasie S3. Tym razem na odcinku węzeł Skwierzyna Zachód - węzeł Skwierzyna Południe, dokładnie na 115 km S3, doszło do dachowania pojazdu. W busie znajdował się 4,5-letni chłopczyk...

O godzinie 21.30 w piątek 26 maja na trasie S3, na odcinku węzeł Świebodzin Południe - węzeł Sulechów, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. Policja wyznaczyła objazd.

W piątek 26 maja tuż przed godziną 15.00 doszło do wypadku na trasie S3. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.

Poszukiwania zaginionego Mieczysława Haczka z Kęszycy Leśnej nadal trwają. Policjanci wszystkich pionów, strażacy, ratownicy wodni, grupy poszukiwawcze, Wojsko Obrony Terytorialnej oraz leśnicy wspólnie przeczesują hektary terenu, w którym możne znajdować się mężczyzna. Mundurowi sprawdzają wszystkie możliwe poszlaki. Przeszukiwane są między innymi pobliskie lasy, łąki oraz miejscowości. Do akcji poszukiwawczej wykorzystano specjalistyczny sprzęt w tym quady, drony oraz policyjny helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną.

Na trasie S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi w województwie mazowieckim, zostały zamontowane urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. To tylko jeden z 39 nowych punktów pomiaru prędkości. Czy urządzenia rejestrują już wykroczenia kierowców?

W niedzielę na Starym Rynku w Gorzowie bawiły się tysiące ludzi. Wy też? W takim razie jesteście na naszych zdjęciach!

72-letni mężczyzna ostatni raz był widziany w niedzielę, 21 maja. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Policja z Międzyrzecza prowadzi poszukiwania.

Nie tylko osoby z nadciśnieniem, ale również wszyscy dorośli i dzieci powinni co jakiś czas mierzyć ciśnienie krwi. Jest to jedno z podstawowych badań, które pozwala na ocenę zarówno pracy serca, jak i ogólnego stanu zdrowia. Nadciśnienie nie zawsze bowiem daje objawy, a nieleczone może doprowadzić nawet do zawału serca lub udaru mózgu i śmierci. Zobacz, jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i jakich błędów unikać, aby dobrze je zmierzyć.