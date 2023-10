Prasówka 11.10.2023 Międzyrzecz. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Międzyrzecza

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 11.10 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jesień to jedna z najwspanialszych pór roku i to nie tylko ze względu na kolory. Czy jest coś piękniejszego, niż widok rykowiska jeleni byków o poranku? Fotografie tego małego cudu natury wymagają nie tylko cierpliwości, ale również właściwego przygotowania, niekiedy odpowiedniego kamuflażu, lub specjalnych technik podejścia. Wszystko po to, aby oczywiście nie spłoszyć zwierzyny. Tylko nielicznym udaje się podejść na tyle blisko, aby to piękne zjawisko mój podziwiać na własne oczy. Jedną z osób, którym sztuka ta udaje się bezbłędnie jest Łukasz Szewczyk, autor niesamowitych fotografii rykowiska z okolic Zbąszynka (powiat świebodziński).