Pożar w hali na terenie dawnej cegielni w Murzynowie. To już drugie takie zdarzenie!

Strażacy dostali informację o pożarze w nieczynnej i opuszczonej hali, na terenie byłej cegielni w Murzynowie. Paliły się m. in. porzucone w tym miejscu stare części samochodowe. Z ogniem walczyli strażacy z JRG Międzyrzecz i OSP Skwierzyna i OSP Murzynowo. Pożar wybuchł w niedzielę, 16 stycznia, około południa. Na terenie byłej cegielni paliły się części samochodowe, porzucone na terenie jednej z opuszczonych hal. Jak informują strażacy, było to już drugie takie zdarzenie w tym miejscu. Po ugaszeniu pożary i dogaszeniu pogorzeliska strażacy wrócili do swoich jednostek.

Michał Kowaleswki