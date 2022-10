Pościg za 16-letnim kierowcą crossa. O mały włos, a doszłoby do wypadku!

Pościg w Krzeszycach

Odpowie przed sądem dla nieletnich

- Po pierwsze miał on 16 lat, więc nie mógł prowadzić jednośladu. Motocykl nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia, został on odholowany na policyjny parking. Skrajnie nieodpowiedzialny nastolatek został przekazany pod opiekę matki. To jednak dopiero początek jego problemów. Za swoje zachowanie, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę bez uprawnień oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, będzie odpowiadał przed sądem dla nieletnich - dodaje sierż. sztab. Biernacka.