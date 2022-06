Policjant z Międzyrzecza Mistrzem Polski Służb Mundurowych w brazylijskim jiu-jitsu!

Policjant stanął na podium

- Po prostu pojechałem i wygrałem - mówi skromnie Kozber. I choć w zawodach zaczął startować dopiero w tym roku, pod koniec maja wygrał Międzynarodowe Mistrzostwa Polski bjj gi & no gi. Jednak, jak dodaje, to właśnie ta ostatnia wygrana ma dla niego większą wartość.

Ponad 10 lat treningów

Trzydziestosześcioletni policjant dwukrotnie triumfował również podczas Mistrzostw Polski w Tarnowie Podgórnym. - Zawsze siedziały we mnie chęci do spróbowania się w rywalizacji bezpośredniej, ale jak człowiek pochodzi ze wsi, nie zawsze ma taką możliwość. Gdy byłem dzieckiem nie było takich opcji, jak obecnie, dopiero gdy poszedłem na studia na AWF w Gorzowie, pojawiła się szansa. Wstąpiłem do klubu i tak to się toczy od ponad 10 lat - mówi mężczyzna.