Policjant uratował życie rowerzyście, który zasłabł i spadł z roweru

W niedzielę (13 listopada) około godziny 12 policjanci otrzymali zgłoszenie o rowerzyście, który w tracie jazdy zasłabł i spadł z roweru. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali leżącego na ziemi mężczyznę, który nieprzytomny i nie oddychał.

- Aspirant Remigiusz Dmytryszyn bez wahania ruszył z pomocą i dzięki właściwej ocenie dramatycznej sytuacji natychmiast przystąpił do reanimacji rowerzysty. Po kilku minutach funkcjonariuszowi udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe i do czasu przyjazdu karetki pogotowia cały czas monitorował jego stan. Po przyjeździe ratowników medycznych 37-letni mężczyzna został przekazany pod opiekę medyków i zabrany do szpitala w Międzyrzeczu - przekazuje podinsp. Marcin Maludy, Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.