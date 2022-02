Policjanci z Międzyrzecza uratowali potrąconą sowę. Miała kilka ran i była osłabiona

W środę 16 lutego około godz. 19.00 policjanci z wydziału ruchu drogowego międzyrzeckiej policji, podczas patrolu drogi K3 na wysokości miejscowości Głębokie, zauważyli na jezdni ranną sowę. - Zaniepokojeni funkcjonariusze z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji sowy postanowili jej pomóc. Po ostrożnym podejściu do zwierzęcia okazało się, iż mogła ona zostać potrącona przez samochód. Posiadała widoczne rany oraz była osłabiona. Policjanci postanowili zrobić wszystko by uratować życie zwierzęciu - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów. Za pośrednictwem dyżurnego KPP w Międzyrzeczu poinformowano lecznicę weterynaryjną o konieczności udzielenia niezbędnej pomocy dla rannej sowy. Policjanci wzięli ranne zwierzę do radiowozu i bezpiecznie przetransportowali je do specjalisty. - Dzięki prawidłowej a przede wszystkim skutecznej reakcji mundurowych rannej sowie w porę została udzielona profesjonalna pomoc - dodaje podinsp. Maludy. Przeczytaj też: Ofiara wichury w Lubuskiem. Pod Międzyrzeczem drzewo spadło na jadący samochód

Lubuska Policja