Pogoda na jutro dla Międzyrzecza. Zobacz prognozę pogody na wtorek, 22.08 w Międzyrzeczu Redakcja Naszemiasto.pl

Czy jutro w Międzyrzeczu pogoda będzie sprzyjała opalaniu? Sprawdź prognozę na jutro, wtorek, 22.08 Red.

Prognoza na jutro dla Międzyrzecza. Według meteorologów, jutro (we wtorek, 22.08) możemy spodziewać się maksymalnej temperatury w słońcu rzędu 27°C. Jednocześnie towarzyszyć nam będzie wiatr, osiągający w porywach do 6 km/h. Sprawdź, jakie jeszcze warunki meteorologiczne czekają nas jutro według prognozy pogody na we wtorek, 22.08 dla Międzyrzecza.