Pod Międzyrzeczem działał "pawilon śmierci". "Bałam się. Widziałam jak wywożą coś stamtąd na taczkach. To były zwłoki" - opowiada mieszkanka Dariusz Dutkiewicz

Zajrzeliśmy do wnętrza oddziału nr 32 w Obrzycach. To najbardziej ponury pawilon szpitala w dawnym Obrawalde i jedno z najmroczniejszych miejsc w Lubuskiem. Dziś to miejsce niszczeje. O tym, co tam się działo opowiedziała nam jedna z mieszkanek...