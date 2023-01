OSP w Brójcach rekrutuje do służby. Wymagania nie są wielkie, a satysfakcja ogromna

OSP Brójce zaprasza. Wiosną rusza kurs

- Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś pomagać innym - dołącz do nas! - zachęca OSP Brójce w ogłoszeniu. Kandydaci do służby powinni mieć przede wszystkim wiele chęci i zdrowie, pozwalające im na tego typu działania. Zgłosić się może każdy zainteresowany z Brójec i okolic. Warunkiem jest wiek - od 18 do 65 roku życia. To właśnie osoby w tym przedziale mogą wyjeżdżać do akcji, jednak kurs mogą rozpocząć już 16-latkowie.