Ogromny wiklinowy kosz przed jednym z międzyrzeckich przedszkoli. Niedługo zostaną tam zasadzone kwiaty. Już teraz wygląda spektakularnie!

Wykonawcą kosza został Piotr Pękal z Sierczynka. Mężczyzna zajmuje się wyplataniem od lat, ale takiego zamówienia jeszcze nie miał.

Głównie robię kosze zakupowe, pierwszy raz wykonałem coś tak dużego. Musiałem zadzwonić do kilku specjalistów i porozmawiać, każdy ma swoje techniki, jednak robiło się go podobnie, jak te mniejsze, tylko z dłuższej wikliny, która przede wszystkim musi być gruba, aby to miało odpowiedni wygląd - opowiada mężczyzna.