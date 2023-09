Nowy wóz dla OSP Lutol Suchy! Piękny i nowoczesny. Oby... nie musiał za często wyjeżdżać!

W Lutolu Suchym wielka radość! Strażakom z miejscowego OSP przekazano nowy wóz. Jest to średni wóz pożarniczo-gaśniczy. Będzie on służył ok. 40-osobowej straży. Koszt samochodu to ponad 1 mln zł, z czego 700.000 zł to wkład Gminy Trzciel.

