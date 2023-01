Nowi sołtysi we wsiach gminy Międzyrzecz. Kursk i Żółwin już wybrały!

Wybrano nową sołtys Kurska

Wiele osób mówiło mi, że bym się nadawała na sołtysa. Pomyślałam żeby spróbować i udało się. To dla mnie nowe doświadczenie, nie zastanawiałam się jeszcze nad dokładnymi planami. Chcicałabym żeby ta wioska we mnie uwierzyła i zrobię tyle, ile będę mogła - mówi nowa sołtys i już teraz myśli o wydarzeniach dla dzieci, by je odciągnąć od komputerów i telefonów.

Żółwin wybrał sołtysa. To już jego ósma kadencja!

We wtorek, 10 stycznia, odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w Żółwinie. Jedynym kandydatem na sołtysa był Bogusław Podyma, który w związku z wygraną rozpocznie niedługo swoją ósmą kadencję. Kandydaturę jednogłośnie poparli wszyscy głosujący. Podyma rządzi wsią już od 1996 roku. To najdłuższy staż na tym stanowisku spośród wszystkich sołtysów w gminie Międzyrzecz. - Plany są duże, ale wszystko zależy od finansów. Chcielibyśmy, aby powstała u nas ścieżka pieszo-rowerowa, utwardzić drogi gruntowe, które tego wymagają, zrobić drogę powiatową przez wioskę, bo jest bruk... - wymienia sołtys. Jak dodaje, w poprzednich kadencjach udało się zrealizować to, co zaplanowano. Jedynie w 2022 roku przebudowano drogę gminną, zrobiono parkingi, wjazdy do posesji, chodnik, a także nowe oświetlenie, a w 2021 remont mostu przez Obrę. - Co roku stawiamy nowe lampy, bo wiele domów się pobudowało. Kiedyś w Żółwinie mieliśmy 29 numerów, teraz ponad 60 - mówi o rozwoju wsi sołtys.