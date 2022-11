Nowa siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu

Dzięki realizacji projektu uczniowie mogą aktywnie spędzać czas na przerwach, w trakcie zajęć oraz po nich.

To doskonały sposób na zadbanie nie tylko o formę fizyczną, ale również psychiczną – nie bez powodu przyjęło się bowiem powtarzać: „W zdrowym ciele zdrowy duch!”. Przy okazji czas spędzony na siłowni zewnętrznej sprzyja integracji między uczniami, którzy wspólnie ćwiczą i zachęcają do tego kolejne osoby. Jesteśmy przekonani, że to wyjątkowe miejsce w Dwójce przyczyni się do wzmocnienia ogólnej formy uczniów oraz przyniesie wiele innych korzyści dla całej społeczności szkolnej - informuje szkoła.