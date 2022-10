Noszenie maseczek obowiązkowe w październiku. Konieczność zasłaniania nosa i ust w Polsce dotyczy określonych placówek przez kolejny miesiąc

Obowiązek noszenia maseczek miał zostać podtrzymany w polskich placówkach medycznych i aptekach do końca sierpnia, a następnie do końca września. Jednak w środę 28 września w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmienione przepisy przedłużają obowiązek zasłania nosa i ust w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, o kolejny miesiąc – maseczki w przychodniach, szpitalach i aptekach będziemy musieli nosić co najmniej do 31 października.

Ma to związek ze z utrzymaniem stanu zagrożenia pandemicznego, który wprowadzono w Polsce po zniesieniu stanu pandemii 16 maja 2022 roku. Obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w placówkach medycznych przedłużono wcześniej do 31 maja 2022 r., a następnie do 31 sierpnia.