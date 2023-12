Nordic walking do 65 km od Międzyrzecza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 2 - 3 grudnia

Nordic walking w okolicy Międzyrzecza

Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.