Niesamowite ogrody w Starym Dworze, niedaleko Międzyrzecza. Jest tu cicho, spokojnie i kolorowo. Po prostu pięknie!

Niesamowite ogrody w Starym Dworze

Kilkanaście ogrodów, tysiące gatunków roślin i przepiękne kompozycje oraz dodatki architektury ogrodowej. W Starym Dworze leży magiczny, zielony zakątek. To miejsce powraca do życia, by znów zachwycać.

W 13 pokazowych ogrodach, działających pod nazwą Ogrodowe Inspiracje, rośnie kilka tysięcy gatunków roślin. Oglądać można między innymi Popielaty Zagajnik (w purpurze, popielu i zieleni), a do zrobienia przerwy w spacerowaniu zaprasza Ogród Wypoczynkowy z hamakami i stawem. Spośród wszystkich wyróżnia się Ogród Różany.

Wszyscy się nim zachwycają, a niektórzy nawet mówią, że jest tu jak w Wersalu! A u mnie oprócz kwiatów jest też ciekawa architektura ogrodowa - opowiada Krystyna Jednorowicz, właścicielka Ogrodowych Inspiracji.

Zobacz wyjątkowe zdjęcia ogrodów z lotu ptaka, autorstwa naszego Czytelnika, popularyztora lubuskiego piękna, Grzegorza Walkowskiego, a także fotografie ogrodów autorstwa Krystyny Jednorowicz!