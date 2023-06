Niesamowita wystawa w Międzyrzeczu. Muzeum prezentuje skarby, jakich nigdy nie widzieliście

Takiej wystawy w Lubuskiem nie było

"Fundusz Obrony Narodowej utworzono na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 r. w celu pozyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia bytu państwa przez hitlerowskie Niemcy. Gromadził on m.in. środki ze składki społecznej, na którą się złożyły dary i zapisy osób prywatnych oraz instytucji społecznych, politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Polacy niezwykle ofiarnie zasilili go zarówno w postaci gotówkowej, jak i rzeczowej – nieruchomościami, kosztownościami a nawet zbożem i zwierzętami rzeźnymi"

Dlaczego ekspozycja trafiła akurat do Międzyrzecza? - Wybierano te muzea, które odgrywają dużą rolę w polskiej kulturze. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej niewątpliwe takim jest. To jedyne prowadzone przez ministra kultury muzeum w Lubuskiem. Dlatego powierzono nam przygotowanie tej wystawy - dodaje dyrektor.

Wystawa w Międzyrzeczu będzie czynna całe wakacje

Paweł Pawlak, kurator wystawy "Nie zmarnujcie niepodległości. Srebrny skarb FON", wyjaśnia, że Fundusz Obrony Narodowej był zjawiskiem absolutnie wyjątkowym. - W obliczu narastającego zagrożenia agresją, Polacy zmobilizowali się do wsparcia armii. Zakłady pracy, osoby prywatne, instytucje publiczne społeczne zebrały nieprawdopodobną kwotę 1 miliarda 300 mln zł. Na naszej wystawie można zobaczyć przedmioty srebrne - podkreśla.

Fundusz Obrony Narodowej - historia

"Po niemieckiej napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. niewykorzystane dary rzeczowe wywieziono za granicę.

W ambasadzie polskiej w Bukareszcie podzielono je na część „srebrną” i „złotą”. 61 skrzynek ze srebrem przewieziono z Rumunii do Francji, gdzie przetrwały II wojnę światową, najpierw w skarbcu oddziału Banku Francji w Marsylii, a po wojnie przeniesiono je do Tuluzy.