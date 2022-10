Muzeum Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w Pniewie oficjalnie otwarte! W planach jeszcze kantyna, plac zabaw, parking i wiele innych

Nowy budynek muzeum w Pniewie już służy turystom

Budynek służy już i turystom, i pracownikom muzeum. Tuż przy wejściu głównym znajduje się punkt, w którym można zakupić bilety i pamiątki. Nieco dalej rozmieszczone są biura i przejście do szczególnej dumy MRU, czyli upragnionej od dawna sali wystawowej, w której, po rozstrzygnięciu przetargu, staną eksponaty. Na dolnej kondygnacji znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz sala multimedialna. Jak mówi dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie Leszek Lisiecki, sala pozwoli na lepsze przedstawianie ciekawych zagadnień, nie tylko związanych z militariami. Pomieszczenie może również spełniać funkcję sali konferencyjnej.

Nowy bunkier w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w Pniewie

Bunkier - bo taką formę przybrał obiekt - musiał zostać dostosowany do ukształtowania terenu, budynek jest niesymetryczny i nieco się zwęża. Jego całkowita powierzchnia wynosi ponad 620 metrów kwadratowych. Prace budowlane były realizowane w ramach polsko-niemieckiego projektu „Na Szlaku Wspólnej Historii” , a partnerem w programie zostało muzeum w Seelow w Niemczech. Wartość całego projektu po polskiej i niemieckiej stronie wyniosła 1 mln 700 tys. euro, a dotacja z międzynarodowego programu Interreg VA 1 mln 456 tysięcy euro.

Gmina Pszczew ma problem z wodą. Znikają jeziora i wysychają studnie. Co dalej?

Zmiany w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym

Rozbudowa i przebudowa budynku to nie jedyne zmiany, jakie czekają Międzyrzecki Rejon Umocniony. W planach jest również przeniesienie wystawy plenerowej na drugą stronę zapory przeciwpancernej, czyli w okolice zębów smoka. Ponadto dyrektor planuje przygotowanie Lapidarium Pancerza. - To także będzie bardzo ciekawe miejsce, nie mamy wyeksponowanych pancerzy, a posiadamy ich w naszej kolekcji całkiem sporo - mówi. Co więcej, ze względu na liczbę odwiedzających w planach jest budowa nowego, bardzo dużego parkingu. Także istniejąca kantyna, znajdująca się za nowym budynkiem, wymaga powiększenia. - Nie spełnia już tych standardów, których oczekują turyści, a nam również powinno się łatwiej pracować w nowym budynku - mówi Lisiecki. Zaplanowano również powstanie placu zabaw pomiędzy nowym, a starym budynku muzeum i kącika zabaw w obiekcie gastronomicznym. Obecnie trwają też testy kolejki podziemnej.