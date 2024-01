Mleczarnia w Międzyrzeczu nie działa od lat, ale smak jej wyrobów wciąż jest pamiętany!

W domowych „skarbach”

Cieplutko na serduszku

Na wspomnienia udało nam się namówić Beatę Węglińską. Ona pracę w międzyrzeckiej mleczarni rozpoczęła w sierpniu 1992 r. i był to jej pierwszy etat. - Pracowałam tam jako mistrz produkcji aż do lutego 2004 r., praktycznie do momentu, kiedy to mleczarnia została poddana likwidacji - opowiada Czytelniczka.

Zapewnia, że był to piękny czas i zawsze robi się jej „cieplutko na serduszku”, gdy wspomina pracę w mleczarni.

- Bardzo dobrze pamiętam nasze produkty: mleko, śmietanę, która najpierw były sprzedawane w szklanych butelkach zakapslowanymi złotkiem. Miały smak nie do podrobienia i zapomnienia! Potem weszły inne opakowania: foliowe woreczki. Były bardziej praktyczne lecz smak mleka już był nie ten... - opowiada pani Beata.

Nasza rozmówczyni przyznaje, że mleczarnia miała przestarzały sprzęt, więc praca nie była lekka. Dużo roboty pracownicy wykonywali ręcznie ale - jak dodaje pani Beata - właśnie dlatego smak międzyrzeckich produktów był wyjątkowy, a wielu pamięta je do dziś.