Mieszkańcy Międzyrzecza spotkali się na gminnej wigilii. Były świąteczne potrawy i kolędy

Wigilia w Międzyrzeczu. Przypominała domową uroczystość

Jak dodaje, wydarzenie jest dobrą okazją do integracji, a jednocześnie porozumienia międzypokoleniowego - w organizacji pomagała 17 drużyna harcerska Wagabunda im. Wirgiliusza Szuby z Międzyrzecza. - Ta służba, którą możemy tu realizować jest dla nas bardzo ważna, harcerze roznoszą ciepłe potrawy, starają się pomóc. Na koniec posprzątamy, by doprowadzić to miejsce do stanu wyjściowego - mówi Łukasz Górgurewicz, drużynowy.

