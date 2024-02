Międzyrzecz widziany z wieży dawnej remizy. Co stąd widać? Zobaczcie jeszcze raz!

Budynek dawnej straży pożarnej w Międzyrzeczu druhowie opuścili wiele lat temu. Po pewnych perturbacjach, w końcu znalazł nabywcę. Dziś pięknie prezentuje się przy samym wjeździe do miasta od strony Gorzowa. Odnowiono go gruntownie zachowując dawny styl. Strażacki. A jak straż pożarna, to i wieża musi być. Zobaczcie, co z niej widać!

