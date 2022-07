Międzyrzecz. Wakacje na sportowo. Basen miejski i strefa sportu nad Głębokim zapraszają

Basen w Międzyrzeczu

Polegały one na odprowadzeniu wody ze wszystkich niecek basenowych do kanalizacji i oczyszczeniu ich specjalnymi środkami oraz dezynfekcji. W międzyczasie czyszczono i dezynfekowano pozostałe powierzchnie, wykonywano prace malarskie i remontowe, np. różowa, zewnętrzna zjeżdżalnia została zabezpieczana specjalną powłoką chroniącą przed promieniami UV, wymieniono też schody, na których pojawiła się korozja, następnie trzeba było zastosować na nich specjalny laminat antypoślizgowy. Kolejno czekały nas prace związane z napełnieniem basenów wodą i przeprowadzeniem zabiegów oczyszczenia wody, czyli jej dezynfekcję i koagulację. Potem przeprowadziliśmy badanie, pozwalające nam na ponowne otwarcie basenu - mówi Grzegorz Rydzanicz, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku.

Podczas przerwy wykonano wiele prac konserwacyjnych i technologicznych, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z obiektu.

Basen jest czynny od poniedziałku (25 lipca). W lipcu i sierpniu obowiązują nowego godziny otwarcia obiektu. Od poniedziałku do piątku basen czynny będzie w godzinach 10.10 - 20.00, natomiast w sobotę i niedzielę od 9.10 do 19.00. W okresie wakacyjnym obowiązuje zniżka biletowa dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - 8 zł za wejście i godzinę pobytu (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej).