Międzyrzecz: Sprzątają już prawie rok! Wolontariusze czynią świat piękniejszym i czystszym

Inicjatorką przedsięwzięcia jest lokalna działaczka Irena Buzarewicz. Wszystko zaczęło się od... nauki zdalnej spowodowanej koronawirusem.

Znajomi rodzice ciągle mówili, że dzieci tylko siedzą przy komputerach, no to mówię im: Dajcie mi swoje dzieciaki i pójdziemy do lasu. Tym bardziej, że ze mnie taki leśny człowiek, często jeżdżę tam rowerem. Zebrałam dzieci znajomych z mojej ulicy i pomaszerowaliśmy sobie w okolice jeziora, niedaleko Nietoperka - opowiada kobieta.