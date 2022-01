Międzyrzecz: Pożegnano żołnierzy wyjeżdżających na misję. Co będą tam robić?

Polacy we wsparciu NATO

Wsparcie wschodniej flanki NATO to przede wszystkim zadanie podtrzymywania zdolności bojowej żołnierzy, którzy poza granicami Polski będą tę gotowość wraz z sojusznikami ćwiczyć. Gospodarzami będą żołnierze rumuńscy, ale znajdą się tam także żołnierze portugalscy i amerykańscy - mówi major Przemysław Beczek, dowódca 10. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

W 2016 roku, podczas szczytu NATO w Warszawie, w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO, Polska zobligowała się do wysłania Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Rumunii. Na misję na początku lutego wyjedzie ponad 200 żołnierzy, jednak najpierw będą musieli oni przejść kwarantannę.

Żołnierze dobrze przygotowani do misji

Większość wyjeżdżających żołnierzy wielokrotnie brała już udział w misjach zagranicznych, lecz są i tacy, dla których to pierwszy tego typu wyjazd. - Jest to moja pierwsza misja za granicami państwa. Przeszliśmy cykl szkoleń certyfikacyjnych między innymi na Słowacji i na Łotwie. Zarówno na Słowacji, jak i na Łotwie mieliśmy cykl różnych szkoleń, żołnierze przygotowywali się bezpośrednio do zadań, które będą wykonywali w ramach 10. zmiany - mówi podporucznik Maciej Sierpiński, dowódca plutonu. - Nie mam obaw, jesteśmy dobrze przygotowani, wszystkie elementy szkoleniowe doprecyzowywaliśmy podczas szkoleń zakończonych certyfikacją - dodaje.