Międzyrzecki Rejon Umocniony. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka jednej z największych lubuskich atrakcji op. red.

Międzyrzecki Rejon Umocniony to perła turystyczna regionu lubuskiego (najlepsza atrakcja według użytkowników map Google) i drugi co do wielkości na świecie podziemny obiekt fortyfikacyjny.