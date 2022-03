Międzyrzecki Rejon Umocniony zamyka nielegalne wejścia do podziemi. To dla ratowania nietoperzy

Pasjonaci proszą o "furtkę"

- Ma zostać zamknięty cały system podziemny, nie będzie więcej istniało żadne nielegalne wejście - tłumaczy Robert Menesiak ze Stowarzyszenia Pasjonaci Podziemi. - Kraty oznaczają dla takich osób jak my, czyli miłośników, że będziemy mogli sobie podejść do kasy, kupić bilet na dwa kilometry trasy i tyle. A jest 30 kilometrów. Podczas samych wycieczek nie ma możliwości, aby obejść wszystko, nawet trasa ośmiogodzinna ma 10 kilometrów i to wszystko - mówi mężczyzna. Jak dodaje, post zamieszczony przez Pasjonatów na Facebooku to nie jest wojna, ale prośba o to, by dla bunkrowców istniała pewna furtka umożliwiająca wejścia.