Lubuskie: to już koniec wakacji. Tak po sezonie wygląda najpiękniejsza plaża w Lubuskiem. Ta palma!

Mowa o plaży w Pszczewie, która w wakacje, w ciepłe dni i weekendy, przeżywała prawdziwe oblężenie. Ludzie przyjeżdżali tu nawet spoza woj. lubuskiego, rozkładali plażowe namioty, a nawet... parawany!

Popularność kąpieliska nikogo jednak nie dziwiła - jest tu drobny piach, superczysta woda, toalety, prysznice (!), a do tego bogata baza gastronomiczna i wspaniałe warunki do sportów wodnych. I tak to pięknie trwało przez cały lipiec i sierpień... Nie zliczymy, ile osób rozbiło sobie zdjęcia przy słynnej już palmie.

A jak plaża wygląda, gdy nie ma tutaj tłumów? Zobaczcie. Specjalnie dla Was wybraliśmy się tutaj pod koniec sezonu (30 sierpnia, dzień przez oficjalnym końcem funkcjonowania kąpieliska). Były pustki, ale ciągle było... pięknie. Sami zobaczcie! Dla porównania dołączyliśmy też zdjęcia z sezonu!

No i sami przyznajcie: ależ ta woda jest czysta!