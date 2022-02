Koszmarne skutki orkanu Dudley w powiecie międzyrzeckim. Ofiara śmiertelna, połamane drzewa, zniszczenia!

Najwięcej interwencji dotyczy połamanych drzew i gałęzi. Strażacy zaczęli wyjeżdżać do akcji w nocy ze środy na czwartek. Setki gospodarstw nie ma prądu. Doszło też niestety do tragicznego wypadku. Na samochód jadącego seatem 64-latka zwaliło się drzewo. Zginął na miejscu. Do tragedii doszło około godziny 6.30 niedaleko Kalska.

Zobaczcie na zdjęciach, jak strażacy z powiatu międzyrzeckiego zmagali i zmagają się ze skutkami upiornej nawałnicy, która przechodzi przez nasz region.