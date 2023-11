Kościół w Świętym Wojciechu spakowany jak prezent? To fumigacja czyli walka ze szkodnikami niszczącymi drewno

Rozpoczął się remont kościoła we wsi Święty Wojciech. Świątynia została osłonięta folią, a do jej wnętrza wpuszczany jest gaz, który ma zwalczać szkodniki niszczące jej drewnianą konstrukcję. To fumigacja, polegająca na wpuszczeniu do środka fosforowodoru PH3, który ma zabić szkodniki żerujące w drewnianych belkach.

Sam kościół został owinięty folią, który zabezpiecza go przed ucieczką gazu na zewnątrz .Operacja ma uchronić drewnianą konstrukcję świątyni przed szkodnikami i dalszym niszczeniem. Koszt tych prac wyniesie 64 tys. 575 zł. Ich realizacja jest możliwa dzięki dotacji w wysokości 50 tys. zł, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Koło Międzyrzecza jest megaatrakcja turystyczna!

Wspaniałe wieści dla rodziców z Międzyrzecza

Niesamowite zdjęcia z pow. międzyrzeckiego

Ależ Międzyrzecz był piękny! Zobaczcie te widokówki!