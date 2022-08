Kontrowersje wokół Garbicz Festival. Przeciwnicy mówią o ekologii i narkotykach, organizatorzy odpierają zarzuty

Wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Garbicz Festival to impreza dla fanów muzyki techno. Odbywa się raz do roku od dziewięciu lat, z wyłączeniem dwóch edycji, które odwołano z powodu pandemii. W tym roku powraca. Impreza rozpoczęła się w czwartek (5 sierpnia). Jednak do ostatniego momentu stała pod znakiem zapytania. Niepewność rozstrzygnął wyrok Samorządowego Kolegium Odwoławczego, według którego decyzja burmistrza Torzymia Ryszarda Stanulewicza, odmawiającego wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizatorom, została uchylona.