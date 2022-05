Kamery Google Street View odwiedziły wsie koło Międzyrzecza. Teraz może obejrzeć je każdy

Urokliwa wyprawa w przeszłość

Zdjęcia pochodzą głównie z 2012 r., ale są też ujęcia z 2017 r. Co zaskoczyło nas najbardziej? Chyba zmiany w Świętym Wojciechu. Oj, to dziś zupełnie inna wieś niż kilka lat temu.

A co się zmieniło? Najlepiej sami sprawdźcie i oceńcie. Zapewniamy, że będzie to urokliwa wyprawa w przeszłość.