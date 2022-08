Izba Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie. Mało kto o niej wie, a to miejsce warte zobaczenia!

W zbiorach Izby znajduje się blisko 350 eksponatów. Są to różnego rodzaju pamiątki związane z drogownictwem, takie jak walec konny, zbiór kamieni milowych, drogowskazy kamienne i ramienne, znaki drogowe , urządzenia drogowe (pachołki, poręcze, słupki informacyjne), sprzęt drobny roboczy, dokumentacje, sprzęt laboratoryjny i drogowy, odznaczenia, a nawet mundur dróżnika.

Pasja zrodzona z okazji, Izba stworzona z pasji

Jak przekazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, początek Izbie Pamięci Drogownictwa w Skwierzynie dał słup milowy w formie obelisku. Znaleziony na poboczu remontowanej drogi i ocalony przed zniszczeniem w 1979 roku przez ówczesnego kierownika Obwodu Drogowego w Skwierzynie Stanisława Brzezińskiego. Pan Stanisław już wtedy - nie mając do końca świadomości, co znalazł - uznał obelisk za cenny. Szukając informacji o jego pochodzeniu, przeznaczeniu i historii (co nie było łatwe w czasach, kiedy nie było internetu) rozbudził w sobie pasję pozyskiwania i ratowania świadectw historii drogownictwa.