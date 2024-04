II tura wyborów samorządowych 2024 w Międzyrzeczu. Lista lokali wyborczych

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Międzyrzecki Ośrodek Kultury w Międzyrzeczu

Przedszkole Nr 1 w Międzyrzeczu

Przedszkole Nr 6 w Międzyrzeczu

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęszycy Leśnej

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie

Sala Wiejska w Świętym Wojciechu

Sala Wiejska w Żółwinie

Sala wiejska w Gorzycy

Sala wiejska w Kursku

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Pawilon IV-Klub Chorych

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyrzeczu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu

Szkoła Podstawowa w Bukowcu

Szkoła Podstawowa w Kaławie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku

Szpitale, domy pomocy społecznej, domy studenckie, zakłady karne - jak można zagłosować?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.