Google street view w Pszczewie i Bledzewie. Te zdjęcia sprzed lat są jak wehikuł czasu! Widać Was?

Najpierw przypomnienie: Google Street View to dostępna na całym świecie usługa w Mapach Google. Dzięki niej możemy zobaczyć miejsce, do którego chcemy trafić (na delegację, rodzinny zjazd czy urlop). Jednocześnie jest to kopalnia wiedzy o tym, jak przez lata zmieniło się - nie tylko nasze - miasto czy wieś. Można zobaczyć, których budynków już nie ma, jak wyglądały kiedyś sklepy, zakątki czy skrzyżowania przed przebudową.