Głowica Panzerfaust znaleziona przy Jeziorze Pszczewskim. Niewybuch zabezpieczyli saperzy z Krosna Odrzańskiego

Zgłoszenie, które wpłynęło do 5. Batalionu Saperów w czwartek (4 sierpnia) jest wyjątkowe, ponieważ nie tak często zdarza się potrzeba zabezpieczenia głowicy Panzerfaust produkcji niemieckiej z czasów II wojny światowej.

Panzerfaust to bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku. Sama nazwa Panzerfaust to w wolnym tłumaczeniu "pięść pancerna" lub "pięść na czołgi". Ta niezwykle popularna broń powstała w czasach II wojny światowej (pierwsza wersja o nazwie Faustpatrone 42 wyprodukowana została w 1942 roku). W trakcie wojny udoskonalano wyrzutnię rakiet i zakres jej produkcji był ogromny. Jak podaje portal Wielka Historia, łączna produkcja wszystkich wariantów Panzerfaustów wyniosła niemal 8 milionów sztuk – była to bez wątpienia najbardziej masowo produkowana broń III Rzeszy po karabinie Mausera K98k. Do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych broni na świecie.