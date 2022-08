GKP Pszczew wycofał się z klasy okręgowej. Dlaczego? Klub wydał oświadczenie

Oto treść komunikatu, opublikowanego na fanpage`u GKP:

"Oświadczenie

W trosce o dobro i stabilną przyszłość klubu Zarząd GKP Pszczew wraz ze wszystkimi członkami stowarzyszenia podjął decyzję o wycofaniu drużyny seniorów z ligi okręgowej. Z całą stanowczością pragniemy zapewnić, że poprzedziły ją wielogodzinne analizy obecnej sytuacji klubu oraz wnikliwa ocena najbliższej perspektywy.

W ostatnich latach klub GKP Pszczew występował w Gorzowskiej lidze okręgowej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż w dużej mierze była to zasługa ogromnego zaangażowania zawodników oraz członków Zarządu klubu. Utrzymanie drużyny na tym poziomie rozgrywek dawało wiele satysfakcji wszystkim osobom zaangażowanym w kontynuację wieloletnich tradycji piłki nożnej, jak również wiernym kibicom. Ostatnie miesiące przyniosły jednak wiele przykrych i kłopotliwych sytuacji, które mocno osłabiły fundamenty naszej drużyny. Szczególnie problematyczna okazała się rezygnacja z występów w najbliższym sezonie kilku czołowych zawodników, którzy z różnych powodów zdecydowali się zakończyć przygodę z Pszczewskim klubem. Mimo wielu prób uzupełnienia braków kadrowych zawodnikami z funkcjonujących w najbliższym regionie klubów, sytuacji nie udało się rozwiązać na tyle, by z nadziejami zainaugurować start w rozgrywkach. Choć klub dysponuje kilkoma utalentowanymi juniorami to jednak bez wsparcia doświadczonych zawodników nie byliby oni w stanie nawiązać równorzędnej walki z pozostałymi zespołami.