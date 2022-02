Gdzie na spacer do 65 km od Międzyrzecza. Pomysły spędzenie czasu w weekend 5 - 6 marca?

Spacerem z Międzyrzecza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Międzyrzecza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca w Międzyrzeczu ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w Międzyrzeczu ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 3,12 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m

Trasę dla spacerowiczów z Międzyrzecza poleca Marsch

Trasa ma postać pętli, zapoznaje z najbliższymi okolicami północnej części Myśliborza. Prowadzi wzdłuż Jeziora Myśliborskiego, wschodnim skrajem Parku Wojska Polskiego, obok cmentarza komunalnego i wraca ulicą północną do punktu wyjścia.

