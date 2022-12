Gdzie na nordic walking do 65 km od Międzyrzecza. Urokliwe ścieżki na weekend 10 - 11 grudnia

Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 65 km od Międzyrzecza. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego nadaje się również dla Ciebie.

Trasę do marszu z Międzyrzecza poleca Marsch

Trasa zaczyna się, jako niepełna pętla dookoła Starego Miasta, mijamy dwie bramy, dwa jeziora, między którymi położone są Lipiany. Po wyjściu z miasta ulicami Mostową i Bema podążamy na północny wschód polami aż do Wojciechowa (Józefina), za tym osiedleniem poruszamy się wśród lasów i dochodzimy do parkingu leśnego i polany piknikowej. Tam skręcamy w lewo, a możemy najpierw skorzystać z chwili odpoczynku. Trasa dociera do stanicy Koła Łowieckiego "Nemrod". Po krótkim czy dłuższym odpoczynku wracamy prawie tą samą drogą. Jest bowiem wyjątek, przy polanie piknikowej idziemy nadal prosto, Dopiero następną wyraźną gruntową drogą leśną skręcamy w prawo (na północ).

