Działkowicze i użytkownicy pobliskiego stadionu w Międzyrzeczu, bali się o przyszłość tych terenów. Już wiadomo - są bezpieczne!

Nietypowe pismo na terenie ogródków działkowych w Obrzycach

Działka numer 34/154 znajduje się w pobliżu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach, którego to jest własnością. Szpital w lutym 2021 roku notarialnie zrzekł się działki, oświadczając, że jest mu ona zbędna do prowadzenia dalszej działalności statutowej, jednak ze względu na obowiązujące umowy obciążające działkę, nieruchomość nie została wtedy przejęta przez województwo lubuskie. Do chwili obecnej działka nie została jeszcze formalnie przekazana przez szpital do wojewódzkiego zasobu. Pomimo tego na terenie ogródków działkowych pojawiło się pismo nakazujące usuwanie działkowiczom infrastruktury, podpisane jako Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. - Rozebrania wszelkich konstrukcji i usunięcia oraz oczyszczenia ogrodów działkowych należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2022 - czytamy.