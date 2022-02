Drogowe zmiany w Międzyrzeczu i okolicach. Trwa przebudowa ulicy Długiej

Ulica Długa w Międzyrzeczu się zmienia

Droga znajduje się na terenach o różnej własności, dlatego planując remont nieco zmieniono jej przebieg. Przebudowa ma odciążyć ulicę Poznańską, a także skomunikować ją z ulicą Żołnierską i Obrzycami. Gmina zapłaci wykonawcy prawie pięć milionów złotych. Dzięki rządowemu dofinansowaniu, z własnego budżetu wyłoży jednak mniej niż połowę tej kwoty. Na realizację zadania otrzymano dwa miliony 555 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Dróg. – To kolejne rządowe wsparcie na budowę dróg w naszej gminie. W ubiegłym roku za dotację z tego programu wybudowaliśmy ulice Żołnierską, Alfa Kowalskiego, Sybiraka i Guzowskiego na osiedlu Nad Obrą, a wcześniej drogę w Kaławie i kilka ulic w Międzyrzeczu – dodaje włodarz miasta.

Nowe lampy w Nietoperku i Międzyrzeczu

W Nietoperku (gmina Międzyrzecz) stanęło dziesięć nowych lamp. Znalazły się one przy drodze prowadzącej do Kęszycy Leśnej, w nowej część wsi, która w ostatnich latach rozbudowała się o domki jednorodzinne. Lampy już podłączono do sieci energetycznej.

Nowe lampy drogowe pod koniec ubiegłego roku zawitały także do Międzyrzecza. 11 sztuk stanęło przy ulicy Poznańskiej, oświetlając ścieżkę pieszo-rowerową, na wysokości Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Zadanie wykonano na wniosek radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Mazurka.