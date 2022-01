Dodatek osłonowy w gminie Międzyrzecz. Gdzie i w jaki sposób można składać wniosek?

Wnioski można składać elektronicznie, a także tradycyjnie w wersji papierowej w godzinach pracy OPS od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r . Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.