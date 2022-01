Do groźnej sytuacji doszło w poniedziałek, 31 stycznia na autostradzie A2, między Chociszewem a Brójcami, na styku powiatów międzyrzeckiego i świebodzińskiego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Zdarzenie miało miejsce ok. godz. 6.30. W kolizji brały udział dwa pojazdy ciężarowe - mówi aspirant sztabowy Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. - W tej chwili stoją na poboczu, nie tamują ruchu. Droga w kierunku Świecka jest przejezdna - dodaje. Czytaj także: Korytarz życia na drodze. Jak go utworzyć? Wystarczy przestrzegać kilku zasad! Wideo: Jak się zachować, kiedy jesteśmy świadkami wypadku? źródło: Dzień Dobry TVN/x-news Byłeś świadkiem wypadku, pożaru lub innego zdarzenia? Stoisz w korku lub masz informację o innych utrudnieniach na drodze? Poinformuj nas o tym! Wyślij nam zdjęcia lub nagranie z miejsca zdarzenia. Możesz to zrobić przez stronę "Gazety Lubuskiej" na Facebooku facebook.com/gazlub/ lub mailem na adres [email protected]