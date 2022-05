Czy to najpiękniejszy budynek z mieszkaniami komunalnymi w Lubuskiem? Kto wie! Nam się podoba

Dwanaście nowych mieszkań w Pszczewie

W jednopiętrowym budynku, powstającym obecnie przy ulicy Kasztanowej w Pszczewie, znajdzie się dwanaście mieszkań - cztery kawalerki (z aneksem kuchennym i odrębnym pokojem), cztery mieszkania dwupokojowe i cztery trzypokojowe. Ich wielkość waha się od około 38 do 55 metrów kwadratowych.

- Zgłasza się do nas wiele osób starszych, mieszkających w naszych budynkach komunalnych, w dużych mieszkaniach, chcieliby przejść na wygodne ogrzewania gazowe, do mieszkań na parterach, mniejszych i tańszych, w związku z tym możliwe są pewne przesunięcia. Te duże będą wówczas dostępne dla większych rodzin i odbędzie się to z korzyścią dla osób, które mieszkają samotnie czy starszych małżeństw - mówi Józef Piotrowski, wójt gminy Pszczew.