Co z dystrybucją węgla w gminie Międzyrzecz? Nie ma wykluczenia, ani potwierdzenia. Urząd czeka na odpowiedź

Jak podkreślał wicepremier, samorządy mają spółki komunalne, które mogą kupować węgiel bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem. Nie byłoby to zadanie obowiązkowe, lecz możliwość, z której samorząd mógłby skorzystać. Miałby on zebrać informacje od mieszkańców o zapotrzebowaniu, zakupić surowiec i go dostarczyć do odbiorców.

Zobacz też: Sasin w Sejmie o przyczynach kryzysu energetycznego

- Burmistrz wysłał do Zakładu Energetyki Cieplnej zapytanie, czy istnieje możliwość dystrybucji węgla dla mieszkańców i czekamy na odpowiedź - informuje rzecznik międzyrzeckiego magistratu Dariusz Brożek. Jak dodaje, urząd nie dysponuje zapleczem logistycznym, stąd pytanie, czy dystrybucja jest technicznie możliwa. - Nie wykluczamy, ani nie obiecujemy - mówi.