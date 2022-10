Bezpłatne badania mammograficzne w Międzyrzeczu. Kiedy i dla kogo? Anna Moyseowicz

W Międzyrzeczu będzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Jakub Steinborn/ Polska Press/ Dziennik Bałtycki Zobacz galerię (3 zdjęcia)

2 listopada 2022 r. w Międzyrzeczu przy Urzędzie Miasta (ul. Rynek 1) przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Organizatorom zależy, aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w latach 1967 -1972 - one mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.