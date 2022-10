Bezpłatne badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy Pszczew

Badania dla mieszkańców gminy Pszczew

- Finansujemy badania wszystkim, którzy zapiszą się w wyznaczonym terminie, to standardowe badania, nieco rozszerzone. Jest duże zainteresowanie, z reguły, bo akcja organizowana jest co roku, jest to 200 - 250 osób, w malutkiej gminie jak nasza, która liczy 4200 mieszkańców, rzeczywiście może mieszka tu 3900, to duży odsetek. Jak mamy pieniądze, to po prostu to robimy - mówi wójt gminy Pszczew Józef Piotrowski.

W ramach tej akcji wykonane zostaną bezpłatne badania laboratoryjne: morfologia, glukoza, TSH (hormon tarczycy), kwas moczowy, cholesterol, badanie moczu oraz PSA (poziom antygenu prostaty) dla mężczyzn. Badania odbędą się 24 października 2022 roku (poniedziałek), od godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Strażnicy OSP w Pszczewie, ul. Strażacka 1. Zapisy już się zakończyły.